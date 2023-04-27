溫俊身兼3職決心作育英才

「教小朋友踢波好開心」 不少港會球員都有正職在身，今季重返球隊的溫俊（Emmet）也不例外，他近年先後開設足球學校及成為體育教師，連同球員共身兼3職。雖然生活非常忙碌，但他仍充滿幹勁：「只要夠決心，任何事都唔會難倒大家。」

Emmet對上一次征戰港超，已要數到2019至2020球季效力冠忠南區，當季遇上新冠疫情襲港，季中離隊的他及後曾與甲組公民簽約，但各級聯賽因疫情停擺，所以未曾為公民上陣便已投效港會。

疫情下創業艱難 球員在聯賽停擺下，難免失去方向，不過Emmet在這段時間覓得新出路，於2020年尾創辦名為Asia Football Academy的足球學校，投身教練行業：「之前已經計劃過，踢完波之後就做教練，所以考咗歐洲足協B級教練牌照，同埋望住小朋友慢慢學識踢波真係好開心㗎！」在疫情下創業，自然會遇上極大挑戰，Emmet坦言當時要在大部分球場關閉下，找地方開班，加上有家長擔心小朋友有感染風險，成立初期的確面對不少困難，慶幸隨着香港逐漸復常，情況有慢慢好轉。

盼助年輕人愛上運動 Emmet在教導小孩學踢波的過程中，因見證他們成長而感到滿足，令心中萌生成為體育老師的念頭，盼望助年輕人愛上運動：「如果小朋友本身好好動，佢哋唔使人講都會出去玩，而體育老師就要鼓勵運動冇咁叻嘅細路玩埋一份，所以我想做埋體育老師，因為好有意義。」滿腔熱誠的Emmet於前年夏天安頓好足球學校的事務後，暫別港會，赴英國華威大學修讀一年教育學位，獲取教師資格，他在當地中學實習時，更有機會兼任校隊教練，Emmet興奮地說：「我同學校嘅老師講想教埋足球隊，英國人真係好鍾意踢波，好開心我哋都贏過幾場波。」

靠激情維繫工作及家庭 這位中場悍將去年夏天完成學位回港後，隨即到國際學校擔任體育老師並重投港會，同一時間身兼球員、教練及體育老師3個角色，令每天都非常繁忙：「平日上完堂之後，要去教波或者練波，教波間中仲會撞正港超比賽日，好彩可以搵其他教練代勞，唔使令自己太攰。」縱使面對密麻麻的行程，但Emmet仍十分熱愛目前的生活，完美演繹「我嘅訴求就係返工」，他謂：「依家咁多嘢做，真係好難喺工作同屋企之間搵到平衡，少啲激情都未必頂得住呢種生活，但我相信只要夠決心，任何事都唔會難倒大家。」圖、文：鄧文滔

溫俊檔案 全名：Emmet Chun Wan

出生日期：1992年 3月 26日(31歲)

身高：1米81

司職：中場

球衣號碼：16

曾效力本地球隊：傑志、冠忠南區、香港飛馬、理文、公民現效力球隊：港會