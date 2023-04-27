布克發威交47分太陽擊沉快艇

昨日西岸季後賽大戰，太陽憑王牌布克單節豪取25分，全場狂轟47分，以136比130擊敗快艇，總場數4比1淘汰對手。

下輪硬撼西岸1哥金塊 快艇雙星李安納和保羅佐治繼續缺陣，韋斯布克今場手感驟降，幸其他球員打出拚勁，半場搶下10個進攻籃板，快艇領先70比61。惟第3節成為轉捩點，布克11投10中豪取25分，一人得分已多過快艇全隊，連同杜蘭特交出13分，太陽打出50比24攻勢，反超前15分進入決勝節。快艇未見放棄，連入4個三分球，最後兩分鐘追剩2分差，可惜包維和韋斯布克接連失誤，未能平反敗局。太陽有驚無險闖入次輪，將火併西岸頭號種子金塊。

布克交出47分、8個籃板及10次助攻，追平季後賽個人得分紀錄，也是其季後賽第17次「30+」、第6次「40+」，超越巴克利榮登隊史第一。拍檔杜蘭特亦取得31分、6個籃板及4次助攻，這對組合季後賽連續5場均獲25分以上，與高比拜仁和奧尼爾的「OK組合」並列史上第一。