滑浪風帆港隊派４將征亞運

香港滑浪風帆會甄選出4名代表，出戰9月於杭州舉行的第19屆亞運會，鄭清然及馬君正將角逐iQFOiL男、女子組賽事，而RS:X組別則會由首度參與亞運會的歐令揚及魏瑋恩征戰。

原定於去年舉行的杭州亞運延至今年9月舉行，香港滑浪風帆會根據較早前公布的遴選規則重新選拔，並已將4名合符參賽資格的代表名單，交予港協暨奧委會審核。

馬君正︰保持平常心 將出戰iQFOiL女子組賽事的馬君正，曾於2018年雅加達亞運夥拍隊友何允輝，奪得RS:ONE混合賽事組別銀牌，另外3名選手同屬首度代表港隊出戰大型綜合運動會。吸取上屆亞運經驗，「大頭妹」自言會以平常心應戰：「上屆亞運知道與中國的金牌選手實力有段距離，但去年再同場競逐世界賽，感覺大家差距有所收窄。目前最重要是保持平常心，按照教練團制訂的備戰步伐，做好準備。」

22歲的鄭清然去年先後奪得亞洲帆船錦標賽及亞洲滑浪風帆錦標賽iQFOiL男子組賽事冠軍，首戰亞運的他已向「大師兄」鄭俊樑取經：「自問管理壓力一向較差，早前於選拔賽也曾因期望高影響表現。Michael提醒我要專心做好自己，別犯下太多不必要的失誤，只要做足準備、有信心便能解決問題。」