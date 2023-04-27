李卓耀亞錦賽躋身16強

於阿聯酋杜拜上演的亞洲羽毛球錦標，昨日展開首圈賽事，港將李卓耀力挫馬來西亞球手黃智勇，闖入男單16強；惟兩對香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以及李晉熙／吳芷柔，分別不敵印度和中國組合，無緣晉級。

羽毛球亞錦賽25日起一連6日於杜拜上演，李卓耀首圈面對世界排名25的馬來西亞球手黃智勇，兩人曾於去年新加坡公開賽碰頭，當時黃智勇以局數2比0取勝，今次李卓耀終於復仇成功，經過42分鐘爭逐，以21比17及21比18力挫對手，闖入16強。

「鄧謝配」不敵印度組合 女單方面，楊芯宜首日於小組賽先後擊敗尼泊爾及阿聯酋球手，以小組首名晉級正賽，32強遇上日本球手大堀彩。女雙亦有好消息，呂樂樂／吳詠瑢在分組賽擊敗伊朗組合，同樣成功打入正賽32強。

至於世界排名20的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，首圈以16比21及17比21不敵印度的B.Sumeeth Reddy／Ashwini Ponnappa，32強止步，另一組合李晉熙／吳芷柔首圈對世界排名第51的中國組合，港隊首局雖贏21比18，惟未能延續氣勢，連輸兩局19比21，無緣次圈。余樂詩報道