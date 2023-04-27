漢華捍衞尊嚴

作為學界籃球中堅分子，漢華中學男籃去年成功闖入港島區D1最後4強階段，而女籃則於本學年躋身精英賽8強。疫情過後重登學界舞台，漢華男、女子隊道出今屆Panasonic學界籃球邀請賽的期盼。兩隊今次分途出擊，誓要用行動捍衞「漢華籃球」的尊嚴。

瞄準冠軍女籃勇往向前 籃球運動是團體項目，全隊齊心，才能將潛力發揮到極致，作為本學年各項學界賽的實力分子，漢華中學的女將們都對這點不會陌生。隨着學界賽事在疫情過後陸續重開，她們都紛紛磨拳擦掌，正如隊長之一的馬綽穘（Mayiu）直言：「我們齊心向前，全隊向着同一目標進發！」

學界賽在疫情下曾無止境停擺，作為球員內心絕不好受，對兩位隊長許傲悠（中五）及馬綽穘（中六）來說，當然也不例外，其中今屆更是馬綽穘最後一次在學界舞台演出，她就表示：「疫情期間，我們一直堅持練習，但沒有比賽就像失去目標。今年終於可以出戰學界賽，大家內心亦燃起一團火，好想去完成目標，一起去衝。」漢華女籃在本學年精英賽8強止步，想表現有所突破，Mayiu就認為球隊在搶籃板方面要再下苦功：「孭位要加強訓練，要更加紮實。」Panasonic賽場強隊如雲，許傲悠就視打入4強為目標，她亦對隊友充滿信心：「我們的實力不俗，只要做好本分，打出應有水準就可以向冠軍衝刺。」

引爆青春火花男籃誓不留憾 「青春」對每個人而言總是充滿回憶，而對漢華中學男子隊的球員而言，學界賽場就是他們青春的代名詞。Panasonic學界籃球邀請賽相隔4年後再開打，矢志重奪賽事殊榮的一班「漢華仔」，皆不希望讓青春留下遺憾，隊長蘇宗禧說：「希望為青春付出120%的努力，共同為此奮鬥，留下美好回憶。」

蘇宗禧對Panasonic賽事並不陌生，2019年他坐在後備板櫈上，曾眼看師兄們於4強止步：「當年未見過大場面，心態上會好驚，好遺憾當年無緣奪標，希望今年幫前輩完成夢想。」

「宗禧」指出球隊身高優勢不算明顯，要靠機動性和拚勁搭夠，並指賽事分組賽只有兩節，每節10分鐘，因此有必要改善遲入局的壞習慣。

漢華中學去年年尾於學界港島區D1賽取得季軍，惟四強不敵張振興伉儷書院，令蘇宗禧耿耿於懷，他亦視該隊為最想挑戰的對手：「張振興在近期比賽贏過我們，希望能在球場上再遇上他們，爭取復仇。」

許傲悠 教練：翁金驊

其餘隊員：陳卓賢、許浚軒、楊俊偉、文頌天、黃達朗、馮文進、葉殷華

本學年成績：港島區D1季軍 蘇宗禧