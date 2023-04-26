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斯佳輝世錦賽闖8強
在克魯斯堡劇院舉行的桌球世錦賽，中國桌壇新星斯佳輝延續其神奇之旅，16強以13比7淘汰世界排名14的米健士，闖入8強，更以20歲之齡成為賽事25年來半準決賽最年輕球手。另一場16強大戰，「小丑」沙比以13比7擊敗韋遜，8強與老對手希堅斯爭入準決賽。
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