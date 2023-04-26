4月26日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月26日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
亞錦賽伍家朗鬥李梓嘉
亞洲羽毛球錦標賽昨日展開，香港1哥伍家朗（Angus）今日登場，首圈火併賽事3號種子兼衞冕的馬來西亞球手李梓嘉，爭奪16強席位，兩人過往3度交手，Angus錄得2勝1負稍佔上風。至於另一港將世界排名20的李卓耀，首圈面對馬來西亞的黃智勇，希望繼早前瑞士公開賽打入8強後再獲佳績。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20230426-0426_00286_048/亞錦賽伍家朗鬥李梓嘉
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc