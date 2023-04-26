亞錦賽伍家朗鬥李梓嘉

亞洲羽毛球錦標賽昨日展開，香港1哥伍家朗（Angus）今日登場，首圈火併賽事3號種子兼衞冕的馬來西亞球手李梓嘉，爭奪16強席位，兩人過往3度交手，Angus錄得2勝1負稍佔上風。至於另一港將世界排名20的李卓耀，首圈面對馬來西亞的黃智勇，希望繼早前瑞士公開賽打入8強後再獲佳績。