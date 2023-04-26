租場風波足總：已訂場但後續欠溝通

由康樂及文化事務署管理的跑馬地遊樂場，周日（23日）被指同時租予兩個團體，其中香港足球總會旗下的球賽需要取消。康文署事後澄清，當時場地只出租予一個團體，足總昨日回覆查詢時，指出已向康文署預訂該時段，並表示事件源於「溝通不足」。

康文署指只租予飛盤總會 足總原定於周日安排假跑馬地遊樂場一號場，舉行由荃灣對福建的丙組聯賽，惟據荃灣足球會Facebook專頁發文指，由於康文署出錯，將場地同時租予飛盤總會和足球總會，以致當日賽事最終取消。早前康文署就事件回覆時，指出當日下午1時至6時該時段，租用團體為中國香港飛盤總會，並未有租給足總。

足總昨日回應本報查詢，就作出以下回應：「原定於2023年4月23日，在跑馬地遊樂場舉行的丙組聯賽賽事『福建對荃灣』，以及乙組聯賽賽事『三昇對車路士足球學校（香港）』，因場地安排問題而需要改期。本會較早前已向康樂及文化事務署（康文署）預訂該時段，惟在後續聯絡上溝通不足，以致發生今次的誤會出現。」

林卓臻報道