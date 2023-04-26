兩蛋贈「車女」 傑志升上榜首

傑志（右）贏波登上榜首。（We are Fb圖片）

賽馬會女子足球聯賽（甲組）上周六進行第14輪爭奪，其中在青衣東北公園爆發前列大戰，結果傑志憑何悅寧及曾浩恩下半場各建一功，以2比0淨勝車路士足球學校（香港），成功報卻首循環落敗之仇，同時升上榜首位置，而第二階段爭標組及護級組參賽球隊，已經悉數誕生。

兩支甲組勁旅今季在前列位置鬥到難分難解，首循環碰頭曾以1比2不敵「車女」的傑志，想重登積分榜首位就必須擊敗對手，至於上輪遭頌恩公民逼和，全勝走勢斷纜的「車女」，亦力求反彈贏波。雙方陣容鼎盛，派出多名大港腳出戰，「藍鳥」有張煒琪及鍾貝琪等壓陣，「車女」則派出馬澤純和陳穎霖等應戰。

上半場雙方試探為主，戰況膠着下互無紀錄，傑志換邊後靠短角球攻勢率先發難，何悅寧禁區外後上遠射得手，為「藍鳥」先拔頭籌，「車女」一直傾力反撲惟無功而還。臨完場前傑志再由曾浩恩接應直線「埋齋」，為球隊鎖定2比0勝局。

爭標組護級組名單落實 同日另一仗頌恩公民延續好表現，憑朱寶恩上下半場各入一球，以2比1險勝港會，趕上爭標組「尾班車」。女甲首階段雖然仍有3場補賽未踢，但次階段爭標組及護級組參賽球隊已塵埃落定，其中傑志、車路士足球學校（香港）、沙田及頌恩公民將競逐爭標組，至於大埔、港會、和富社企及大聯盟足球學院落入護級組交手。

林卓臻報道