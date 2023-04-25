勇士贏得險２比２追平帝王

勇士昨日憑普爾、史堤芬居里及奇利湯臣合轟80分，主場以126比125險勝帝王，系列賽場數追平2比2，香港時間周四早上回到帝王主場出戰Game 5。

勇士的積蒙格連停賽一場後今場復出，並主動要求主教練卡爾讓他板凳出發，沿用上場正選陣容。勇士上半場落後65比69，第3節發力狂轟37分，反超前至102比92。

普爾浪花兄弟合轟80分 帝王的霍斯在比賽最後28.7秒轟入三分球，追至125比126，惟班尼斯最後一擊射失三分球，錯過絕殺機會，勇士最終驚險勝出。勇士的普爾正選登場續有好表現，今場有22分進帳，「浪花兄弟」史堤芬居里及奇利湯臣各攻入32及26分。帝王的霍斯取得全場最高38分，但無力扭轉戰局，勇士追成總場數2比2平手。

今場史堤芬居里在第4節尾段，在勇士沒有暫停可用情況下叫「Time out」，令球隊吞下技術犯規，其後居里又射失三分球讓對手在最後13秒再獲球權。「咖喱仔」賽後道歉：「我太大意，不知道還剩多少暫停，另外還有幾次關鍵時刻失手，但我們在最後10秒做到了防守上該做的事。」

余樂詩報道