奧蘇希堅斯大勝入世錦賽8強

兩位桌壇傳奇希堅斯及奧蘇里雲在世錦賽盡顯王者風範，「巫師」一口氣連贏8局轟出3Cue 130+，衞冕冠軍的奧蘇里雲在話題戰談笑風生，更將生涯「破百」紀錄突破1,200桿，二人狂風掃落葉式大炒對手，攜手篤定8強席位。

火箭華法爾「一攬泯恩仇」 奧蘇里雲對伊朗華法爾一戰話題性十足，全因賽前華法爾曾出言挑釁，指「火箭」常常詐傷，更認為這位英格蘭傳奇應該提早退役，惟奧蘇里雲就以實力讓對方「收聲」，第一節已拋離6比2，第二節更連贏7局，當中有3桿「破百」及9桿50+，第6局轟出102度更是他在克魯斯堡劇院上的第200cue單桿「破百」，寫上世錦賽歷史，而第15局的116度則讓他生涯的「破百」紀錄突破了1,200桿，成為第1,201桿。賽後華法爾輸得心服口服，更與奧蘇「一攬泯恩仇」。

當被問到華法爾的言論，「火箭」表示理解︰「幾年前我對亨特利也做過類似的事情，我非常後悔，亨特利足足兩年沒有跟我說話。其後我跟他道歉，他亦說早已忘記了，現在大家又成為了朋友。」

至於擁有4個世界冠軍銜頭的希堅斯，開賽前坦言希望第5次捧盃，而「巫師」周日面對世界排名第7的奇倫威爾森毫不留手，在開局一口氣連贏8局，結果在全場賽交出4次「破百」，以13比2大炒奇倫威爾森。希堅斯晉級後，下仗將與沙比及韋遜的勝方爭逐。