大西北勢力要改寫校史

學界籃球，一向是港九勁旅的天下。但近年新界學校冒起，嗇色園主辦可藝中學和中華基督教青年會中學奪得精英賽殿軍，力證大西北的實力。Panasonic籃球邀請賽將於5月18至21日假修頓場館舉行，兩隊能否突破「梗頸四」，走得更遠，甚至改寫校史？值得球迷期待。

可藝男籃燃起爭勝態度 對新界區學校而言，港九區勁旅像一道高牆，阻擋他們邁向最高榮譽，但嗇色園主辦可藝中學異軍突起，不只達成屯門區三連霸，更首次打入精英賽4強，只為證明一件事。

「你們只能在屯門區玩吓，一出去就被打爆！」蔡志煌（番薯）憶述網上留言眼睛冒火。「我們很不甘心，那段日子練完波練體能，累到趴低，辛苦到嘔，只為證明他們錯了。」不只是學界，更是身為「屯門仔」的驕傲，不輕易服輸的態度（Attitude）。精英賽8強，翁灝謙和鄭竣謙，一個有跳躍膝，一個半月板移位加手指脫臼，仍毫不錫身衝鋒陷陣，助可藝擊敗裘錦秋中學，成為男子4強唯一的新界代表。

「其實可藝成績一向不差，上屆精英賽8強，今屆4強……」「番薯」聳聳肩，Haters gonna hate，只能繼續用成績說話：「Panasonic目標是4強，初賽只打兩節，我們會搏盡，再次證明屯門仔可以。」

青年會女籃不會讓眼淚白流 中華基督教青年會中學以應屆精英賽殿軍回歸「Panasonic學界籃球邀請賽」，隊長李詩淇明言：「希望中六球員盡情發揮，低年級球員則盡量吸收經驗，學習各區強隊的優點。」疫情過後，青中女將對每場學界比賽都分外珍惜，因為這是屬於她們的「成長舞台」。

對於今屆青中女生的第一印象是：高，但很愛哭。陣中兩名主力干潁堯和李詩淇同樣身高1米7以上，去年皆入選港青代表隊出戰U18亞錦賽。今屆精英賽第一場對滙基，賽後干潁堯率先大哭，因為她們三人賽輸了兩次，這次終於擊敗勁敵，「證明了青中不容忽視」。青中之後在第二階段不敵漢華，這次哭的人更多，李詩淇說：「我覺得自己可以做得更好，但場上總是修正不到問題，好失望！」兩人已經中六，特別想在最後一年學界不留遺憾。

時隔4年再戰Panasonic賽，李詩淇望帶領青中走得更遠：「修頓打會有好多觀眾打氣，氣氛比學界分區賽好得多，我們要學習冷靜應對，而我要減少犯規，盡量留在場上幫助球隊。」

蔡志煌 李詩淇