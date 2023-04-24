香港滑板邀請賽李嘉龍列第４

「2023香港滑板邀請賽」一連兩日於將軍澳香港單車館公園極限運動場舉行，賽事吸引來自日本、中國及香港等地好手出戰，最終來自日本的Hattori Hibiki昨日贏得公開組街式賽冠軍，至於香港代表李嘉龍則奪得第4名。

今屆香港滑板邀請賽邀得亞太區高水平滑板選手參賽，最終日本選手Hattori Hibiki及Haruhi Toya包辦冠、亞軍，中國隊的田佳興奪得季軍，香港隊代表李嘉龍獲第4名。另外兩名香港選手于朗及黃家杰奪得第7及第8名。

2019年香港公開賽街式冠軍得主李嘉龍（龍仔）表示正備戰杭州亞運，賽事有助提升狀態：「今次日本和國內對手都好強，亞運也有機會遇到，很難得有機會與他們切磋，第4名已經滿意。」今屆賽事設有學界賽，共分3個年齡組別（高小組U12、初中組U15及高中組U18）作賽，為香港首個大型學界滑板賽。對此，「龍仔」表示歡迎：「證明學校已認同滑板是正規運動，絕對是個好開始。我認為滑板是好有型、好特別的運動，好希望有更多年輕人參與。」■圖、文：余樂詩