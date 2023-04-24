和富大埔險勝香港Ｕ23

昨午「中銀人壽香港超級聯賽」早場，和富大埔坐鎮主場大埔運動場與香港Ｕ23正面交鋒，「綠衫軍」憑保連奴及王力威各建一功，以2比1贏波全取3分。

大埔派出李瀚灝把關，加比爾及李家豪鎮守中路，陳曉鋒和馮冠鳴控制中場，支援保連奴及鄭子森攻堅，雷仙奴及佐敦查維斯先列後備。至於客隊，宏愷志和林樂賢負責側擊，羅曉聰，郭子堦聯同何瀧浩組成中場鐵三角，林智豐在前線擔正爭取入球。

保連奴王力威齊士哥 兩隊開賽後戰況膠着，直到13分鐘，黃浩然禁區踢跌保連奴，大埔獲得12碼，保連奴操刀射入，為主隊取得領先，隨後香港Ｕ23有宏愷志頭槌攻門，卻未能頂破李瀚灝十指關。戰至上半場末段，嚴啟倬斬入禁區，惜何瀧浩頂斜未能增添紀錄，大埔領先1球完半場。

「綠衫軍」換邊後調入王力威及翁煦濤，隨即收到效果，47分鐘，王力威單刀射入，協助球隊領先至2比0，之後香港Ｕ23嘗試反擊，後備入替的李樂謙頭槌攻門，被李瀚灝沒收。直到81分鐘，香港Ｕ23終憑黃浩然門前建功「破蛋」追成1比2，並挾勢反攻掀起賽事高潮，但都未能扳平，最終大埔有驚無險保住2比1勝果，重上勝軌。

■圖、文：鄧文滔