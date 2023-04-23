祖高域法網前哨戰倒灶

世界「一哥」祖高域上周五在巴尼亞盧卡公開賽8強倒灶，第2盤更錯失了3次追平的機會，最終以4比6、6比7（6比8）不敵世界排名70的塞爾維亞同胞拿祖域，也是「一哥」自2012年馬德里大師賽不敵帖沙華域後，首次負於「自己友」。