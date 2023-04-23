香港站門票4．25開售 惠若琪期待中意大戰

闊別4年，「FIVB世界女排聯賽香港」將於6月13至18日假香港體育館上演。大會昨日舉行記者會，並請來前奧運金牌名將惠若琪分享心得。作為「球迷」，她最期待中國與意大利對碰，又希望球迷給大換血的中國女排更多支持和包容。

盼多包容「年輕」國家隊 世界女排聯賽去年實施新賽制，初賽縮減至6個分站，每站有8支球隊進行16場比賽。香港站闊別4年回歸，吸引中國、意大利、土耳其、多明尼加共和國、波蘭、荷蘭、加拿大和保加利亞參加。香港排球總會會長吳守基樂見香港重獲主辦權：「由於分站少了，有很多地方競爭。香港過往入座率是全世界最高的，加上內地沒有申辦，FIVB想在大中華區舉行賽事，順利獲得主辦權。」

前中國女排隊長惠若琪相隔6年訪港，感覺毫不陌生，並自言退役後仍有關注國家隊，盼球迷給這支年輕球隊更多耐性：「每一次重新組隊，都要時間摸索和適應。我現在是球迷，在場外為她們打氣，我覺得要給年輕球隊更多時間和包容。」雖然未知6月能否抽空來港，但作為「球迷」，她最期待6月18日中國對意大利一仗：「意大利是傳統強隊，攻守兼備，年輕的中國女排肯定會抱持衝擊態度，向她們發起挑戰。」

香港站賽事約有11,000個座位，逾5成門票由4月25日起於城市售票網公開發售。門票分成午間（下午1時30分）和晚間（下午5時至晚上8時30分）兩類，票價由140至1,280元不等。詳情可瀏覽大會專頁www.facebook.com/VNLHK。■■圖、文：許思彤