傑志輕取晉峰續居榜首

至於昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，榜首傑志於旺角大球場主場面對晉峰。「藍鳥」憑基爾頓、米基爾上半場各建一功，以2比0輕取晉峰，暫時領先次席、少踢一場的理文5分。

「藍鳥」今場強陣出擊，羅素與周緣德扼守中路，基爾頓、米基爾坐鎮中場，潘沛軒、明加索夫攜手攻堅。晉峰由林駿杰把關，陳肇鈞在中場派牌，羅拔奧度、費利浦薩及栢保羅組成前線三叉戟。

基爾頓米基爾各建一功 賽前8場不勝的晉峰，甫開賽即反客為主，3分鐘羅拔奧度禁區內扭過對方後衞後射高。傑志之後站穩陣腳，中場基爾頓接應短角球，無人看管下快射得手，開賽7分鐘即為傑志取得領先優勢。「藍鳥」攻勢繼續浪接浪，於34分鐘再下一城，米基爾前場逼甩卡爾特納腳下球後輕鬆射入，半場領先2比0返入更衣室。

易邊後落後的晉峰急起直追，陳肇鈞一度接應林樂勤角球頭槌頂入，但旁證卻指越位在先，慘食詐胡，其後傑志換入金信煜未能增添紀錄，最終傑志維持以兩球擊敗晉峰，順利全取3分。

■圖、文：李浚湣