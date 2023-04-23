理文追分強襲深水埗

艾華頓

理文尖刀

今午「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演兩場激戰，其中理文坐鎮將軍澳運動場面對深水埗。「黃黑軍團」目前繼續力追榜首傑志，尾二一輪更沒有失分空間，眾將戰意毋庸置疑；至於深水埗近況稍有起色，亦有力製造驚喜。■（on.cc東網周日下午3時直播）

理文周中於「賽馬會菁英盃」4強擊敗東方闖入決賽，兩日後隨即再於聯賽出擊，暫代主教練曾昭達認為賽前球員恢復會成為關鍵，但認為球隊今季兵源充足，有能力應付緊密賽程。「黃黑軍團」上場收起多位主力，包括顏樂楓、基華尼頓及頭號射手艾華頓等，「達Sir」承認是因為聯賽重要性更高：「聯賽係重中之重，餘下仲有3場波，但會專注咗今場波先。」

艾華頓爭神射手搏老命 除了理文要爭冠之外，現時聯賽累積攻入15球的艾華頓，還有機會爭奪神射手，對此這位理文射手表示：「繼續入波係好重要，但更重要係幫到球隊贏波。」理文首循環以4球輕取深水埗，艾華頓有信心能夠延續雙殺對手。

深水埗近2場取得1勝1和，隊長黎格爾認為球隊在國際賽期後，表現的確有所提升。另外，在主力杜國榆離隊後，「格爾」要客串中堅，但他卻指今季已曾多次出任這個位置，因此自己早已習慣，相信問題不大。

王子聰︰目標有分落袋 門將王子聰上場聯賽力保不失，帶領球隊賽和大埔，他直言為球隊打下一支強心針，相信隊友在進攻及防守上會更加落力，今場目標嘗試守和理文：「嚟緊兩場聯賽對理文好重要，尤其上場『賽馬會菁英盃』4強，見到佢哋都特登為今場留力，收起咗唔少主力，所以我哋都有晒心理準備，預咗會畀人強攻，不過我哋全隊賽前都好有信心。」

劉浩霖

深水埗中場