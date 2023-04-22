積極爭取進軍CBA 香港東方選址白石建訓練基地

香港東方昨在帝京酒店舉辦慶功宴，慶祝重奪ABL冠軍及公布未來動向，包括於白石興建訓練基地，成為香港唯一擁有專屬訓練基地的甲一球隊，持續爭取進軍CBA。

香港東方相隔6年重奪ABL冠軍，昨日舉辦慶功宴，向職球員頒發冠軍指環。東方體育會副主席游永強形容意義重大：「ABL奪冠是里程碑，讓我們重溫幾年前的光輝事迹，希望以香港東方名義，參加更多高水平賽事。我們正申請加入CBA，成為中國頂級聯賽的一分子。」游永強表示，東方已與國家體育總局和中國籃協接觸超過兩年，除了當局首肯，還必須符合各項條件：「青訓、梯隊、訓練基地、舉辦賽事經驗等。我們已滿足大部分要求，但還要視乎CBA會否擴軍。」

下月赴青島與國籃友賽 訓練基地方面，已落實選址白石，佔地18,000平方米，預計6月簽訂文件，即可收地及動工，需時6至9個月竣工。「會有室內、室外籃球場、健身室、會議室和幾個五人足球場。除了自用，亦希望作為社區設施，抽時段開放予公眾。」游永強又預計青訓人數至少增加一倍，以應付CBA和本地兩條戰線：「加入CBA後，我們梯隊會繼續參加甲一聯賽。這個做法給香港球員多一條出路，打得好可向CBA進發。」

被問到CBA經費，他賣個關子，只稱與CBA中游球隊相若：「肯定是甲一幾倍。」雖然未有具體時間表，但他期望最早於2024年，隨啟德體育園落成正式加入CBA：「當局首肯後，我們還需要一季時間準備，包括請教練、球員、主客場等。」另外，東方下月前往青島，與中國隊進行兩場友誼賽，備戰本地聯賽。

東方體育會副主席 游永強 鑄造冠軍指環的盛耀珠寶設計有限公司董事總經理蔡相成（中）與徐遠成（左）及梁嘉顯合照。