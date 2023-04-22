雨中直擊大戰學員獲益良多

周四晚的東方對理文大戰，由「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（ＪＳＲ）學員繼續參與賽事評述等工作，雖然比賽當日，旺角大球場下起大雨，但學員的熱誠未有被冷雨淋熄，是日他們各司其職，盡力做好每一個環節，其中薛燕芯（Amber）及余梓軒（余梓）特別分享今次得着。

踩落泥濘球場體驗球員辛苦 近日香港天氣不穩，比賽當日大部分時間下起大雨，完場後要負責交代各項比賽數據的Amber，也要與拍檔踩落滿地泥濘的球場，冒雨進行拍攝，惟她認為這種機會十分難得：「去到場邊做直播環節，地下啲泥已經黐實喺對腳度，可以感受到天雨為球員帶嚟嘅挑戰，令我更加敬佩每位落場比賽嘅球員。」Amber承認自己對本地足球認識有限，因此事前準備工夫非常重要：「導師提供咗好多唔同嘅資源，好似比賽精華片段以及重播，仲提醒我哋關於各支球隊嘅細節，對我哋好有幫助。」

至於下半場坐入直播室參與直播評述的「余梓」，就表示非常享受是次經歷，他承認透過今次體驗，明白到評述的工作絕對不易，並認識到自己在信心方面，可以做得更好：「自己有時唔夠主動，有時講得唔夠大聲，呢啲都需要作出改善，最緊要都係要有自信。」