JSR直播評述 師兄馮子謙讚有進步
「第10屆香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）周四參與「賽馬會菁英盃」4強東方對理文的直播評述。有份帶領幾位JSR師弟妹講波的師兄馮子謙（Dan），對學員表現喜出望外，大讚他們做足功課，兼能在直播中交出好表現。
做足準備呈現畀觀眾
本屆JSR學員繼早前「菁英盃」B組東方對傑志的分組賽後，今次再有表現機會，其中專業評述員鍾國雄及師兄馮子謙帶領幾位學員參與評述工作。對於他們的表現，Dan認為大有進步：「今次佢哋做到之餘，我係有驚喜，因為事前都有啲擔心，希望佢哋唔好畀其他意見影響，但今次睇得出佢哋對自己有信心之餘，亦可以將準備咗嘅嘢，呈現畀觀眾睇。」
Dan又透露一眾JSR學員在比賽之前，專程進行特訓，並吸取早前分組賽講波的經驗，相信外界的評價會成為學員日後進步的動力：「JSR同『賽馬會菁英盃』嘅宗旨一樣，係畀機會一眾年輕學員。我自己都係參與唔同嘅直播，先有機會去其他媒體工作，如果冇當初的經驗，我都會好緊張。佢哋今日嘅表現，比我頭一兩次做嘅時候係更加好，好值得鼓勵。」當然凡事都有進步空間，Dan就希望學員能在咬字及氣氛帶動等方面，有更好表現。圖、文：林卓臻
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