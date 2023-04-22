最後直路傑志撲擊晉峰

傑志箭頭潘沛軒

今日港超聯尾場，榜首傑志於旺角大球場迎戰晉峰。「藍鳥」暫領先次席理文2分，若然今場贏波加上理文明日稍有差池的話，便可提早奪冠；晉峰近況欠佳，能否爭氣做「攔路虎」，令人期待。（on.cc東網周六晚6時直播）

潘沛軒望勝任正中鋒 傑志上輪聯賽大炒冠忠南區，總監兼主教練朱志光滿意球隊進攻發揮，希望保持領先優勢：「理文今輪輸波機會好微，所以都冇乜失分空間，斷估要鬥到煞科。晉峰有一定進攻能力，要小心好似上次對和富大埔咁『陰溝裏翻船』，好彩今場喺主場踢。」是役艾里奧或能趕及復出，惟丹恩奴域繼續缺陣。

上仗潘沛軒代替丹恩擔正任正中鋒兼射入一球，他表示仍有進步空間：「喺港隊都有踢過正中鋒，適應上問題唔大，希望踢多啲可以勝任到呢個位置。」

葉卓文盡力表現 晉峰各項賽事8戰不勝，總教練何信賢鼓勵球員要展現出職業球員應有的態度。球隊今季3鬥「藍鳥」均告落敗，「何Sir」坦言今場相當難踢，會以平常心迎戰。

上場傷愈復出的中堅葉卓文，承認仍未完全康復要「紮住踢」。今日再遇傑志，「卓文」指對手實力超班，會以1分做目標：「對手係亞冠球隊，就算冇丹恩都係咁強，落場盡能力表現自己就收貨。」

晉峰王牌費利浦薩