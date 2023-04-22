RTHK32Xon.cc東網同步直播 標準流浪 冠忠南區狹路相逢

標準流浪大腦林嘉緯

今季「中銀人壽香港超級聯賽」進入最後直路階段，今日頭場標準流浪回師斧山道運動場，4日內再度與冠忠南區交鋒。周中於「賽馬會菁英盃」4強遭南區淘汰的流浪，為保住聯賽前4席位，今場誓踢翻身仗；南區亦要搶分鎖定第3席位，球員不會放軟手腳。兩軍次循環再相遇，隨時擦出不一樣的火花。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

標準流浪剛於「菁英盃」4強互射12碼下出局，教練潘文俊認為球隊整體表現不算太差，未能晉級稍稍欠運，寄望球員盡快收拾心情，今仗會以贏波做目標：「我哋把握力要加強，另外我哋一星期踢3場，休息時間較少，相信球員體能恢復會成為關鍵，好彩暫時未有球員出現傷病。」

林嘉緯：嚴防對方死球 流浪最終未能闖入「菁英盃」決賽，隊長林嘉緯承認失望，但他指球隊近況不俗，是役「齊腳」之下，有信心復仇成功：「兩隊實力好接近，落到場好睇心理質素同臨場發揮，聯賽我哋可以出番多啲有經驗球員。我哋喺防守死球有少少蝕底，相反南區呢方面係有把握，賽前都有作出針對性訓練。」

南區在「賽馬會菁英盃」進身決賽，球員士氣大振，惟主力球員能否短短幾日內完全恢復，值得留意。領隊貝可泓指出近期賽事頻密，尤其即將展開的「足總盃」4強，兩隊又要爭入決賽，今場多少會有保留：「希望穩中求勝，最緊要唔好再有球員受傷。」除翟廷峯有傷在身外，鞠盈智上場因傷退下火線，是役上陣成疑，至於李嘉耀累積5黃要停賽。

陳傲軒：攰都要搏盡 南區今場只要再添1分，就鎖定聯賽第3名位置，剛協助球隊在「賽馬會菁英盃」打入4強，兼且踢到最後一刻的陳傲軒，承認賽事頻密難免出現疲態，但球隊上下爭勝決心不變：「每場我哋都希望贏波，雖然接連對住同樣嘅對手，不過佢哋每場踢法都會轉變，落到場就唔諗得咁多，搏盡就得，最緊要球隊贏波。」

冠忠南區翼鋒陳傲軒