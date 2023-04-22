香港足球明星選舉網上投票等緊你

足總昨日於香港足球會舉行「2022/23香港足球明星選舉」頒獎典禮記者會，介紹選舉詳情和公布各球會提名名單，並宣布5月23日復辦實體頒獎典禮，昨日起即時接受公眾網上投票。

未來７仗安排實體投票 是日記者會陣容鼎盛，10支港超球隊代表包括傑志翼鋒潘沛軒、港會門將費查、冠忠南區中場佐佐木周、理文翼鋒艾華頓、香港U23後衞陳潤潼、深水埗中場黎格爾、東方中場梁振邦、標準流浪翼鋒劉智樂、和富大埔中場陳曉鋒，以及晉峰主教練艾斯達維、前鋒費利浦薩外，足總主席貝鈞奇、港隊主教練莊恩安達臣等亦有出席。

今年選舉設有17個獎項，包括香港足球先生、最佳教練、香港足球明星十一人、兩名最佳青年球員、最受球迷歡迎球星以及球員之星。選舉設有網上及實體投票，網上投票昨日起至4月30日晚上11時59分結束，實體投票則設於今輪5場港超及兩場足總盃4強賽事。值得一提，前屆「3料足球先生」丹恩奴域並未獲傑志列入提名名單，隨後各球員逐一上台為自己及隊友拉票，場面惹笑。

同時獲提名「最佳十一人」及「最佳青年球員」的潘沛軒，笑言自己「恨攞獎」，但此刻目標會放在聯賽及「足總盃」身上。「潘沛」又透露會在「香港足球先生」投隊友明加索夫一票：「今季佢嘅表現大家有目共睹，同時佢無論練波定比賽都畀足你，態度非常好。」至於最佳青年球員一獎，「潘沛」稍為看好伍瑋謙及孫銘謙。

港隊主教練莊恩安達臣則對投票取向「賣關子」，同時透露計劃完季後舉行本地訓練營，以備戰6月15日作客越南，及6月19日主場對泰國的國際友誼賽：「暫時計劃喺將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開本地集訓，畀我考察球員同制訂決選名單，另外希望艾華頓、米高（哥連斯之子）趕得切入籍，出戰對越南同泰國嘅友賽。」李浚湣報道