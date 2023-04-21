添文做奇兵灰熊追平場數1:1

莫蘭上場撞傷手部，今場只能當座上客，當外界以為灰熊守不住主場，其他球員大打爭氣波，強悍的防守，讓湖人上半場僅得35.7%命中率，加上中鋒沙維亞添文徹底壓制安東尼戴維斯，令其9投1中，領先59比44。換邊後，湖人前鋒八村壘挺身而出，單節攻入11分，但灰熊頂住壓力，並靠着迪倫布魯克斯在最後分半鐘射入三分，鎖定勝局。

迪倫布魯克斯寸占士「太老了」

灰熊有6人得分上雙，沙維亞添文13投10中，取得「雙雙」22分13籃板。謝倫積遜交出18分9籃板。迪倫布魯克斯也有12分進帳。值得一提的是，今仗迪倫布魯克斯與勒邦占士不時口角，前者在記者會表示：「我不在乎這些，他太老了。我不會尊重任何人，除非他在我頭上拿40分。」他補充希望對上騎士或熱火時間的「大帝」：「那是比較艱難的任務。」