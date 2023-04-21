撲出兩球12碼伍瑋謙：贏喺細節位

伍瑋謙學湖人後衞羅素做出「Ice in my vein」動作慶祝。

周三（19日）「賽馬會菁英盃」4強大戰，冠忠南區與標準流浪鬥至互射12碼階段，南區才以總比數8比7過關，賽後成功撲出對方兩球12碼的門將伍瑋謙（Ivan），直言此刻心情難以用文字形容，又透露賽前球隊特意練習12碼，認為今場贏在「細節位」。

南區門將伍瑋謙今場法定時間內雖然失了兩球，但於互射12碼階段卻表現神勇，成功撲出金旻奎以及最後一輪呂卓芹的極刑，成為球隊晉級決賽的最大功臣之一，賽後他直言此刻心情難以用文字形容：「自己對上一次參與淘汰賽嘅加時，個情況同今次好唔同；今日其實有少少犯錯，尤其失第二球自己都有啲責任，但去到12碼階段能夠將功補過都好開心，無辜負球隊對我嘅期望。」

過程似足坐過山車 冠忠南區於互射12碼階段由領先到落後，最終卻成功反勝，Ivan表示會以「過山車」來形容今次過程：「由啱啱撲到1球領先緊再去到突然死亡，之後對手中楣令我哋仲有機會，最後嗰球都係諗住撲出嚟，但冇畀自己太大心理壓力，決賽希望食住個勢拎埋冠軍。」此外，Ivan又透露球隊在數個星期前，已特意為今次4強練習12碼，認為今場贏波關鍵在於細節。