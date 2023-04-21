冠忠南區贏12碼大戰晉級 領隊貝可泓︰靠意志咬住

「賽馬會菁英盃」周三（19日）首場4強大戰，冠忠南區於旺角大球場與標準流浪正面交鋒。兩隊120分鐘激戰後踢成2比2，最終南區憑互射12碼，以總比數8比7擊敗流浪，繼2019/20賽季之後，再次闖入決賽。

流浪兩度被追和 為爭出線，兩軍都盡情進攻，流浪於50分鐘由祖連奴開紀錄，但其後他們有球員在禁區內犯手球，南區獲12碼由佐佐木周操刀射入扳平。61分鐘，流浪朴鍾範建功再次領先，南區則藉角球攻勢，憑慕沙射入，結果雙方法定時間踢成2比2，要加時再戰。

加時階段，流浪以反擊尋找機會，惟始終未能把握埋門一腳，結果兩軍要以「極刑大戰」決勝負。頭5輪雙方各有1人射失，直到第6輪，簡嘉亨射失，惟余在言操刀省中楣，未能為球隊鎖定勝局。戰至第8輪，畢頓順利射入，呂卓芹起腳就被伍瑋謙撲出，最終南區互射12碼以6比5，總比數8比7擊敗流浪晉級決賽。

南區領隊貝可泓指有球員受傷及抽筋，慶幸大家充滿決心，繼而獲勝：「好多球員去到加時已經好攰，加上我哋平均年齡比佢哋大，好彩班波鬥志好，去到尾段都可以靠意志咬住。」至於流浪主教練潘文俊則認為整體演出不俗，惟防守未算理想，加上欠運招致出局，希望球員盡快收拾心情，在接下來聯賽及「足總盃」對南區，踢出好表現。圖、文：鄧文滔