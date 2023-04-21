施沙完場前建奇功 理文闖決賽歡送李康廉

「賽馬會菁英盃」昨於旺角大球場上演另一場4強賽事，由東方大戰理文。最終理文憑施沙完場前建下奇功，1比0擊敗東方，打入決賽與冠忠南區爭霸，並為視今仗為「告別戰」的李康廉送上一場勝仗。

賽前理文中場李康廉宣布季尾掛靴，故這位39歲中場拖着愛子入場，並與隊友們合照。陣容方面，東方今場派出鍾凱文把關，高素巴耶夫聯同梁振邦鎮守中路，馬高斯和史雲斯頓控制中場，支援孫銘謙攻堅；理文就有李康廉戴起隊長臂章出戰，亞哥斯達負責派牌，加維蘭擔正爭取入球，中村祐人，洛迪古斯及黃威先列後備。

兩隊開賽後踢得較為謹慎，理文佔據較多控球，東方就嘗試利用死球製造威脅。25分鐘，羅焯熙左路傳中，加維蘭頭槌攻門被鍾凱文沒收。34分鐘，東方反擊機會，黃皓雋左路起腳，被袁皓俊救出。3分鐘後，李康廉開出罰球，鄭進泓門前頂斜。43分鐘，張憙延右路推進壓入禁區施射僅中網側。兩隊半場踢成0比0。

會方播片致敬「康廉」 換邊後戰況依舊膠着，戰至59分鐘，東方調入巴杜姆及馬希偉加強攻力，理文3分鐘後就以鄭兆均入替李康廉，後者離場時獲得全場球迷鼓掌致意。隨後東方逐漸搶回較多攻勢，81分鐘，黃皓雋接應傳送近門起腳，未能射破袁皓俊十指關。

90分鐘，加維蘭接應長傳窄角度勁射，鍾凱文成功擋出底線。正當兩隊看似打和要加時再戰之際，理文鄭兆均右路傳中，施沙頂成1比0助球隊鎖定勝局，晉級決賽。

賽前已表明視今仗為「告別戰」的李康廉，完場後再次步入草地接受在場兩軍球迷掌聲致敬外，理文會方更特別為這位「老臣子」在場內播放多年來的精彩片段，而李康廉亦顯得相當感動「眼濕濕」，場面感人。圖、文：林卓臻