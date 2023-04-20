新勢力分途出擊

謝志鵬

今年學界賽有不少新勢力崛起，其中北角協同中學和德信中學均創造校史，首次登上精英賽舞台，兩軍最終殺入8強，成績有目共睹。北協和德信於Panasonic學界籃球邀請賽分別處於B組和D組，各自與學界勁旅聖若瑟書院和拔萃男書院等爭出線，誓要延續「夢幻之旅」。

德信中學團結創傳奇 疫情後，學界形勢大洗牌，德信中學是其中一間竄起的學校，以沙西區亞軍之姿，首闖精英賽即殺入8強，締造歷史。謝志鵬（Vic）直言球隊往年成績平平，轉變全因一個人——甲一MVP蔡再懃。「教練安排了大量團隊戰術，把團隊意識植入我們腦袋，教會我們打一條Team，而非一個人的籃球。」

德信資料表上，球員偶像皆是蔡再懃，目標同為「團隊至上（WE＞ME）」，有趣的是，這群男生還剷了清一色的平頭。Vic笑說：「有幾個人剷先，其他人覺得OK，幾型喎，便一起剷。我們一向這樣，吵吵鬧鬧，氣氛很好。」

締造歷史的下一步，是延續歷史，甚至創新高峰。德信劍指Panasonic 4強，並點名希望對上喇沙書院：「我們檢討過精英賽8強不敵喇沙，發現大家心理質素麻麻，面對逆境波，很容易亂了方寸，失去團隊合作。很想打一場好球，呈現德信團隊籃球的特色，贏回他們。」

北角協同追逐夢想 北角協同中學今年憑D3學界冠軍，首次奪得精英賽入場券，第2階段更打出代表作，加時57比51力挫衞冕的張振興伉儷書院，最終殺入8強。隊長蔡偉民（Cyrus）表示，有賴教練朱耀明的帶領和團隊努力，終於打開精英賽的大門：「朱Sir執教細緻度很高，改變了我們對訓練和比賽的態度，以前我們比較散漫，現在大家都有成長。我們每日晨操，抱着『每人進步多一點，球隊就可以行前多一步』的信念，最終贏到學界冠軍入精英賽，夢想成真！」

北協首戰精英賽就打入8強，Cyrus希望球隊在「Panasonic學界籃球邀請賽」能再下一城，與強隊「齊名」：「我們在精英賽證明了D3球隊都有能力贏到D2、D1隊，不是年年陪跑。接下來，只要準備好每一場，我們對哪一隊都有機會贏。Panasonic初賽賽制只打兩節，節奏快上快落，適合我們發揮，我們會更加努力，搏盡無悔。」

蔡偉民