3蛋贈沙田中西區差1分封王

港甲於剛過去的周日上演第24周賽事，當中前列大戰由沙田火併榜首中西區，最終中西區以3比0淨勝對手，只要下輪對駿英九龍城的榜首大戰再添1分，即能順利贏得今季港甲錦標。

賽前錄得兩連勝的中西區面對沙田佔盡優勢，上半場已有不少攻門鏡頭，安達和大衞巴拉先後起腳，惟未能為球隊先開紀錄。直到22分鐘，安基斯左路傳中，省中沙田球員李思龍彈入網窩，令中西區領先一球完上半場。

下輪榜首大戰鬥九龍城 下半場戰況未見大變，大衞巴拉中路突破後博得李思龍犯規，球證判罰球之餘，更向李思龍出示紅牌，隨後許宏峰罰球直射破網，中西區領先至2比0。中西區之後未有收手，76分鐘，安基斯左路接應傳送射入，助球隊贏3比0完場。賽後中西區以5分領先同日以6球輕取葵青的駿英九龍城。中西區下場將與九龍城合演榜首大戰，只要中西區摸和對手，就能成功奪得今季港甲冠軍。

值得一提，另一場原定由佳聯元朗對東區的賽事，據悉由於球證及場監認為兩支球隊球衣顏色相似，決定將賽事腰斬。