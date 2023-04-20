迎來生涯告別戰 李康廉盡情享受

現年39歲的「康廉」，近年因傷患及年輕隊友冒起，上陣時間大幅減少，在球隊角色上亦有所轉變。身為理文U14青年軍教練團成員的他坦言，季中開始覺得自己要轉換崗位：「去到呢個年紀都差唔多，係時候退落嚟。我會繼續留喺球圈，但會以教波為主，初期主要係教青少年或者小朋友，憑自己嘅能力同經驗去回饋畀下一代。」

球季尚未完結，但「康廉」已視今晚一役為其生涯告別戰：「其實係踢埋呢一季，但之後兩場比賽關乎聯賽冠軍，所以就揀咗今場波。當然如果球隊需要到我，都可以落場幫手。」「康廉」續指今季首要目標是聯賽冠軍，同時如能幫助球隊殺入「菁英盃」決賽兼贏得冠軍，便是最完美結局。結束18年職業生涯，「康廉」承認不捨，強調會以享受的心態迎接「告別戰」：「如果最後一場都唔去享受，咁等幾時呢？仲要今場有咁多人入場支持自己，呢樣先係踢波嘅樂趣。」