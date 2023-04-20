東方理文鍊盡求晉級

東方雙槍將黃皓雋

HKJC JSR × on.cc東網直播 「賽馬會菁英盃」今晚上演另一場4強對決，東方與理文於旺角大球場爭奪決賽席位。今季重用年輕球員的東方，上月底曾於聯賽逼和理文，證明有力一戰；繼2020/21球季再闖賽事4強的理文，除了力爭聯賽冠軍外，同樣希望在「菁英盃」有所作為。兩軍今季交手戰況緊湊，再碰頭惡鬥難免。（JSR YouTube & FB及on.cc東網周四晚8時直播）

以Ｂ組首名進身4強的東方，曾於2020/21賽季勇奪「菁英盃」冠軍。今晚硬撼理文，主教練盧比度認為雙方都有後顧之憂：「兩隊都要顧及聯賽係好正常，佢哋要爭冠軍，我哋亦想最尾兩場聯賽贏晒，不過今晚場波，對我哋嚟講同樣重要。」東方上仗於聯賽擊敗晉峰，惟代價是簡古爾領紅，今場需要停賽。

黃皓雋用表現報答教練 今季成為球隊進攻重心的黃皓雋（Anson），有機會倒戈舊主理文，他表示：「理文始終都係前球會，但唔會諗得過分複雜，我只希望用表現，報答教練畀我落場機會。」

2018/19球季「菁英盃」盟主理文，今季在A組以次名突圍。上月聯賽雙方踢成平手，暫代主教練曾昭達相信今晚形勢會有不同：「始終我哋有啲顧慮，畢竟要專注聯賽，希望今場埋門方面會有改進，等我哋唔使咁辛苦。」

鄧梓朗望踢出爭氣波 理文Ｕ22門將鄧梓朗青年軍時期曾效力東方，面對舊隊友他形容感覺特別。首度出戰「賽馬會菁英盃」就隨球隊殺入4強，「梓朗」緊張之餘希望踢出爭氣波：「作為適齡球員，落到場當然有更大動力，希望為球隊帶來勝利。」

理文重炮艾華頓