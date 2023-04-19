張家朗何詩蓓冧莊星中之星

2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮昨日在香港會展舉行。「劍神」張家朗及「飛魚」何詩蓓大熱冧莊星中之星，此外「四眼cue后」吳安儀第10度當選傑出運動員，創下當選次數最多紀錄。

今屆「傑運」繼續設有4大獎項，包括香港傑出男、女運動員、香港最佳運動隊伍和香港最佳運動組合。奧運冠軍張家朗延續去年強勢，於世界盃和亞錦賽奪金，世錦賽摘銅，世界排名升上第一，再膺星中之星。他特別感謝法籍教練Gregory Koenig：「Greg在2018年來港，他每日都被我們『㓤』（對練），同時給我很多空間，隊友常常笑他是『爸爸』，某程度上的確是。我們一起努力，拿更多好成績。」

至於奧運兩銀「飛魚」何詩蓓於去年世錦賽穿金掛銀，世界盃橫掃7金1銅，同樣冧莊星中之星。她感謝香港市民支持，又提到去年世錦賽的難忘回憶：「當時我在100自奪亞，冠軍是東道主澳洲泳手。頒完獎，我們繞場一周，我聽見很多觀眾歡呼和拍手，以為是給冠軍的，後來才發現席上有很多香港人，他們特地來支持我。」她謙稱成績不及東奧那年，但已盡了力，鼓勵港將在杭州亞運和巴黎奧運爭取佳績。

「十傑」現多張新臉孔 今屆「十傑」有多張新臉孔，包括硬地滾球1姐何宛淇、桌球世運會冠軍張家瑋、澳網青年雙打冠軍黃澤林以及14歲武術小將何証騫。■■圖／文：余樂詩、許思彤