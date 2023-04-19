on.cc東網直播：賽馬會菁英盃4強激鬥 冠忠南區標準流浪力爭闖關

陳凱柏

冠忠南區守將

今晚旺角大球場爆發「賽馬會菁英盃」4強大戰，由冠忠南區惡與標準流浪爭入決賽。南區上場聯賽陣容不整下吞敗，今仗全力出擊有望重拾勝軌；流浪近期氣勢如虹，自然希望乘勝追擊。雙方11日內將連續3次交手，且看哪隊能先聲奪人！（on.cc東網周三晚8時直播）

南區分組賽取得6勝1和1負成績，以A組首名躋身4強，主教練鄭兆聰（Ricky）滿意球隊表現，尤其陣中U22球員表現理想，希望球隊為闖關繼續保持良好心態。兩隊今季曾於聯賽交手，當時南區僅勝2比1，Ricky指流浪進攻愈見出色，有必要先做好防守：「流浪幾位外援好似祖連奴同神田夢實都踢得幾好，防守方面要做好啲，減少對手喺進攻上嘅威脅。」基斯上場聯賽未有上陣，是役有望與杜馬思齊齊復出，鞏固後防。

盧錦宏倒戈知己知彼 今季由標準流浪轉投南區的U22球員盧錦宏，認為在「賽馬會菁英盃」4強倒戈舊東家別具意義。他指流浪陣中幾位U22球員包括余在言及盧兆崎能力不俗，但強調南區的年輕球員，同樣有能力在關鍵大戰中挺身而出：「我以前同佢哋同隊，知道佢哋嘅實力，不過大家年紀相若，我哋冇理由輸畀人，有信心可以踢場好波畀球迷睇。」

標準流浪分組賽煞科戰擊敗晉峰，成功力壓傑志於B組以次名出線，連同上場聯賽作客擊敗港會，各項賽事豪取5連勝，技術顧問米路表示球隊士氣正盛，賽前亦做足準備功夫，就算南區實力強勁亦毫不畏懼：「南區攻守好平衡，尤其前場有唔少高速球員，唔可以畀佢哋太多反擊機會。另外一場過嘅比賽，最緊要係保持冷靜同夠集中。」

林衍廷準備定射12碼 近期表現出色的中場林衍廷，上場聯賽首次獲選為全場最佳球員，「Fat gor」表示流浪正經歷7日3戰，但強調每仗皆相當重要，會爭取時間恢復體力，並憑意志繼續在場上拚搏：「南區三線都有好好質素嘅球員，五五波都係睇邊隊決心大啲，同埋準備好啲，有晒心理準備要踢足120分鐘，甚至鬥到互射12碼，當然希望法定時間內贏到波。」

盧錦宏

冠忠南區Ｕ22 林衍廷

標準流浪Fat gor 伊巴謙

標準流浪翼鋒