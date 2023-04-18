徐宏傑葉鴻輝膺3月最佳金球撲救

經過一輪公眾投票後，Hanstti Soccer 3月份「最佳金球」和「最佳撲救」，早前已得出結果，分別由理文後衞徐宏傑，以及東方門將葉鴻輝奪得。恭喜晒！

効力理文的香港隊後衞徐宏傑，憑3月12日假青衣運動場作客4球擊敗晉峰的港超聯賽事，於90+6分鐘在禁區頂罰球勁射破網，成為3月份「最佳金球」得主。

「傑仔」曾為罰球下苦功 當時已經領先3球的理文，補時階段在禁區頂極佳位置博到罰球，最終由出任中堅的徐宏傑勁射破網，成功為球隊「埋齋」，兼攻入職業生涯首個罰球，難怪「傑仔」至今仍然相當回味：「練波嗰陣都有專登練，而自己射之前就先留意對方門將企位，再睇吓射邊個方向，然後把心一橫抽埋去，好好彩個效果符合預期。」「傑仔」又不忘感謝所有投票支持自己的球迷，對於能夠在取得入球之餘，再獲個人獎項，感到十分開心。

「傑仔」近年不僅防守穩健，後上助攻能力亦大幅提升，他坦言自加盟「黃黑兵團」後，在「陳Sir」（前理文主教練陳曉明）、「達Sir」（現任理文暫代主教練曾昭達）提點下，進攻上明顯更加放膽，而今次獲獎對自己亦屬於一份肯定，盼望之後能夠繼續進步：「身為防守球員，做好防守當然係首要任務，但自己都想變得更全面同平衡，喺進攻方面愈嚟愈好，入球陸續有嚟！」

至於東方門神葉鴻輝，就憑3月18日作客將軍澳運動場，以1比1逼和理文的港超聯賽事，撲出對方前鋒艾華頓的近射，榮膺3月份「最佳撲救」。

東方在3月國際賽期前於聯賽遇上強敵理文，比賽上半場面對對手連番進攻，為東方把守最後一關的「阿輝」，除要指揮防線向隊友提場外，還要忙於左飛右撲，其中為理文攻堅的前隊友艾華頓，上半場接應中村祐人傳中的攻門，就逼到「阿輝」要使出真功夫，作出一次精彩撲救。「嗰球波都係講反應，最緊要係可以幫到球隊，喺爭標分子理文身上攞到寶貴1分，更加緊要係幫到球隊有好成績。」「阿輝」回憶起那次撲救時提及。

阿輝︰最緊要幫到球隊 「阿輝」表示大致滿意球隊今季整體發揮，但指出需要留意集中力不足的問題：「整體還可以接受，但有個別幾場比賽，係做得唔夠好，仲有好大嘅進步空間。」除在「高級組銀牌賽」打入決賽，東方亦順利躋身「足總盃」和「賽馬會菁英盃」4強，其中周四（20日）晚將與理文爭奪「賽馬會菁英盃」決賽席位，「阿輝」期待年輕隊友能把握機會，盡情發揮：「要靠佢哋珍惜機會，好好表現自己。」