韋少「守」得雲開快艇食頭胡

ＮＢＡ季後賽首輪，西岸第5的快艇昨日作客以115比110力挫4號種子太陽，系列賽先拔頭籌。今仗快艇當家球星李安納狀態大勇，24射14中，轟入38分，另一主力韋斯布克雖手感冰冷，全場只得9分，但「韋少」在防守方面落足力，於最後17.7秒射入兩罰後，再成功封阻太陽布克上籃，結果帶領球隊打響頭炮。