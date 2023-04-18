體育

韋少「守」得雲開快艇食頭胡

ＮＢＡ季後賽首輪，西岸第5的快艇昨日作客以115比110力挫4號種子太陽，系列賽先拔頭籌。今仗快艇當家球星李安納狀態大勇，24射14中，轟入38分，另一主力韋斯布克雖手感冰冷，全場只得9分，但「韋少」在防守方面落足力，於最後17.7秒射入兩罰後，再成功封阻太陽布克上籃，結果帶領球隊打響頭炮。
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