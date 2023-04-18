深水埗周日在Fb專頁宣布，後衞杜國榆（Remi、圖左）已經離隊，並加盟中甲新升班球隊丹東騰躍。現年25歲的杜國榆，先後在美國、西班牙、阿爾巴尼亞等國家外流，今季首次征戰港超，並效力深水埗。據悉，Remi早於上月尾前赴內地試腳，最終獲丹東騰躍垂青，稍後將出戰新一季中甲聯賽。