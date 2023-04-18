W組冤家聚頭

滙基書院（大坑東）挾蘇黎世三人籃球賽冠軍強勢，5月於Panasonic學界籃球邀請賽再度出擊，分組賽（W組）重遇九龍區決賽對手、衞冕的協恩中學。兩隊近年連番惡鬥，滙基於學界決賽不敵協恩後，蘇黎世賽成功復仇，最終更勇奪校史首個全港冠軍。今次滙基能否打出驚喜，挑戰協恩王者寶座，值得留意！

協恩中學上下同心不留憾 協恩中學今年在九龍區D1學界封后，精英賽決賽更展現王者實力，全場緊迫向對手施壓，進攻上亦得心應手，終以90比39大勝林大輝中學，實現8連霸。今屆協恩依然人腳齊整，加上「餓波」3年，眾將爭勝決心比以往更盛，「協力同心」展現「1＋1大於2」之威力。

「學界決賽第二次對滙基，賽前分析了對手主力哪隻手較強，喜歡投籃還是剷籃，最後整體防守、補位都有改善，見到訓練成果。」隊長姚采芸說，球隊每一場都會認真準備，為備戰精英賽，籃球隊亦在學校舉辦6日5夜的訓練營，一班女生住在校舍，「日練夜練」。「每日3課，每日差不多練9小時，好累、好辛苦，但好開心！」她稱訓練營之後，球隊變得更加團結，「Panasonic賽希望發揮出最好，改掉慢熱的弱點，讓中六生不留遺憾。目標是一起進步，一起贏。」

滙基強勢挑戰后座 滙基書院（大坑東）女子籃球隊在今屆「學界精英賽」，戰至8強才告止步，隊長梁煒嵐認為大家有力走得更遠，可惜球隊表現緊張，以致未能發揮最佳水準，因此她們以「我們的舞台」作為是次賽事的標語，勉勵大家盡情發揮：「我們之前缺乏比賽經驗，所以有時表現得畏首畏尾，否定了自己的實力，所以希望鼓勵大家把比賽當成舞台，盡情展現能力。」

「煒嵐」坦言對於在「學界精英賽」8強出局感到可惜，如今再有機會與一眾戰友出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，她盼望隊友以「享受」心態迎接賽事，以免再因過分緊張，使表現失準：「可能因為信心不足，令球隊在之前的比賽有太多顧慮，所以想大家去享受比賽，因為有些隊友是首次參賽，同時亦是最後一次出戰這項邀請賽，不要給自己留下遺憾。」

姚采芸 梁煒嵐