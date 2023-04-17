相隔17年！帝王季後賽再嘗勝果

NBA季後賽展開，帝王昨日首圈主場以126比123擊敗勇士，於7場4勝的系列賽中佔得先機，更是自2006年後，相隔17年再嘗季後賽贏波滋味。

帝王今季強勢回歸，常規賽以西岸第3完成，季後賽首輪面對第5的勇士，半場原落後55比61，下半場積極反撲，艾朗霍斯更轟入29分助球隊在第4節反超勇士，最後取得勝利。艾朗霍斯在生涯第一場季後賽表現突出，三分球8射4中攻入38分，追平NBA史上季後賽處子戰第2高分，僅次於當錫3年前轟42分。

勇士靠「浪花兄弟」史堤芬居里和奇利湯臣外線注入火力，「咖喱仔」轟入6記三分得30分，但他有5次失誤，另外他在最後2.9秒射失，關鍵時刻未能助球隊追平。奇利湯臣則交出21分、6個籃板及5次助攻。

25歲的艾朗霍斯賽後表示，「帝王今場表現出色，這一切是為了我們的球迷，我們知道他們如何在球隊高高低低、深陷低谷時仍然給予支持。」

紐約人「下剋上」贏騎士 至於東岸首圈方面同樣有驚喜，昨日「4哥」騎士主場迎戰第5種子紐約人。今仗兩軍出盡全力「鬥爆」，結果客隊紐約人憑祖殊赫特及謝倫賓遜最後時刻入救命波，終以101比97擊敗騎士，成功「下剋上」先拔頭籌。

余樂詩報道