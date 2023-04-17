巴杜姆起孖東方3蛋贈晉峰
周日港超聯尾場，晉峰於青衣運動場主場迎戰東方。東方下半場雖然有簡古爾領紅被逐，但仍憑巴杜姆梅開二度，加上高素巴耶夫的頭槌，以3比0輕取晉峰，全取3分後壓過港會升上第5位。
力爭擺脫連敗的晉峰，今場強陣出擊，葉卓文、鄭璟昊復出鎮守後防，卡爾特納、列卡度在中場掃蕩，入球重任落在羅拔奧度、費利浦薩身上。東方由馬高斯、高素巴耶夫扼守中路，蔡立靖在中場派牌，前線三叉戟為孫銘謙、簡古爾及巴杜姆。
兩隊今場開賽慢熱，直至12分鐘才出現首腳埋門，但晉峰前鋒羅拔奧度禁區內起腳，被門將葉鴻輝接實。東方之後反客為主，30分鐘巴杜姆在禁區內無人看管下輕鬆射入，助東方半場領先1球。
簡古爾直紅被逐
易邊後東方換入黃皓雋，但「粉紅軍團」繼續主動搶攻，49分鐘陳肇鈞橫傳，林樂勤後上射門被葉鴻輝橫身接實。惟東方始終把捱力較佳，56分鐘高素巴耶夫接應黃皓雋角球前柱頂入，領先至2比0。6分鐘後巴杜姆於禁區內混戰中快腳射入，東方贏到3比0。東方之後仍未收韁，但隨着簡古爾與曾仲楠發生衝突領紅，東方打少一人下縮後，晉峰狂攻又未能破蛋，最終維持以0比3不敵東方，各項賽事錄得8場不勝。
圖 / 文：林卓臻、鄧文滔
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