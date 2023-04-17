巴杜姆起孖東方3蛋贈晉峰

簡古爾直紅被逐

易邊後東方換入黃皓雋，但「粉紅軍團」繼續主動搶攻，49分鐘陳肇鈞橫傳，林樂勤後上射門被葉鴻輝橫身接實。惟東方始終把捱力較佳，56分鐘高素巴耶夫接應黃皓雋角球前柱頂入，領先至2比0。6分鐘後巴杜姆於禁區內混戰中快腳射入，東方贏到3比0。東方之後仍未收韁，但隨着簡古爾與曾仲楠發生衝突領紅，東方打少一人下縮後，晉峰狂攻又未能破蛋，最終維持以0比3不敵東方，各項賽事錄得8場不勝。