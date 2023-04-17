和富大埔深水埗「窿窿」言和

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，於大埔運動場上演地區打吡，和富大埔主場迎戰深水埗，結果雙方鬥足全場都未能打破僵局，以0比0握手言和，各得1分。

大埔今場有頭號前鋒保連奴缺陣，攻堅重責落在雷仙奴、王力威及鍾偉強等球員身上，謝家榮復任正選為球隊把守大關，與加比爾及佐敦查維斯等鎮守後防；深水埗改由王子聰擔任正選門將，箭頭朱偉鈞與陳灝及隊長羅港威組成進攻三人組，韓援沈云燮繼續坐鎮中場。

地頭出擊的大埔主動出擊，3分鐘，先有李家豪斬角球，加比爾接應頭槌頂高，被王子聰接實。11分鐘利馬交出直線，王力威的笠射偏離目標。2分鐘後輪到深水埗發圍，朱偉鈞接應陳灝直線，殺入禁區推大位起腳，被謝家榮一抱入懷。雙方半場互無紀錄。

換邊後，深水埗率先換入陳靜謙，大埔及後也派出鄭子森及黃子俊等後備兵。69分鐘，鄭子森「犄角位」附近起腳僅僅高出。81分，李家豪禁區外推順勁射，被王子聰撲出底線。3分鐘後，後備入替的權宰憼禁區頂突破後起腳省到人，另一位後備兵鄧子均補射就偏離目標。結果雙方全場都未能打破僵局，以0比0打成平手。

圖 / 文：林卓臻