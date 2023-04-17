2:1作客力挫港會 標準流浪穩坐4哥位

「中銀人壽香港超級聯賽」昨日上演「前4大戰」，港會於主場香港足球會足球場迎戰標準流浪。最終流浪憑祖連奴及金旻奎各入1球，以2比1擊敗港會，繼續穩坐「4哥」之位。

港會今場由菲杜化及杜國樑鎮守中路，溫俊聯同莊馬仕掃蕩中場，為泰亞高，羅賓士高及李小恆輸送彈藥，原本擔正的福保羅賽前受傷，由基奧頂上；流浪方面，梁興傑把守大門，神田夢實，林嘉緯和林衍廷組成中場鐵三角，祖連奴及伊巴謙擔正爭取入球，余在言和劉智樂先列後備。

流浪開賽後嘗試反客為主，伊巴謙及祖連奴先後起腳，皆未能考驗港會門將費查。14分鐘，神田夢實主射罰球中楣彈出，伊巴謙補射，祖連奴門前加一腳，助流浪取得領先。32分鐘，羅賓士高左路傳中，泰亞高頂成1比1。隨後流浪壓上搶攻，可惜幾次角球攻勢都未能造成入球，兩隊半場踢成1比1。

祖連奴金旻奎各建一功 客隊換邊後繼續採取主動，祖連奴禁區內射門中楣彈出。戰至60分鐘，流浪調入余在言及劉智樂，改善中前場活力。3分鐘後，流浪開出角球，港會解圍不遠，金旻奎禁區扣過杜國樑後一射得手，助球隊再度領先。主隊眼見遲遲未能追平，71分鐘換入汪雙財和中村俊輔，但大軍壓上下，反而令流浪有更多突擊機會，85分鐘，祖連奴推入禁區起腳柱邊出界，無阻流浪以2比1勝出，全取3分。

圖 / 文：鄧文滔