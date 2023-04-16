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張心悅200米背泳達奧運A標
（泳總提供）
香港長池游泳計時賽昨日在體院閉門上演，16歲的張心悅（右二）於女子200米背泳決賽游出2分10秒35，不但打破15至17歲分齡紀錄，更達到巴黎奧運A標，為港隊取得第3張來年奧運游泳入場券。同日何詩蓓在女子100米蝶泳游出58秒12，打破塵封14年的香港紀錄，兼達到奧運B標。
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