體育

火箭平常心衝世錦賽第8冠

桌球壇最高榮譽世界錦標賽昨日在克魯斯堡劇院展開，上屆盟主奧蘇里雲力爭破紀錄的「8冠王」，但這位47歲傳奇坦言不想被數字困住，希望以平常心迎接挑戰，「火箭」首圈面對中國23歲新星龐俊旭。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc