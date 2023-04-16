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火箭平常心衝世錦賽第8冠
桌球壇最高榮譽世界錦標賽昨日在克魯斯堡劇院展開，上屆盟主奧蘇里雲力爭破紀錄的「8冠王」，但這位47歲傳奇坦言不想被數字困住，希望以平常心迎接挑戰，「火箭」首圈面對中國23歲新星龐俊旭。
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