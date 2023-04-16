傑志贈冠忠南區5蛋

昨日港超聯前列大戰，冠忠南區於香港仔運動場出擊硬撼傑志。結果傑志憑明加索夫梅開二度，以5比0輕取南區。

今季最後一次主場出擊的南區，由戴起隊長臂章的謝德謙把守大門；傑志方面丹恩奴域繼續缺陣，潘沛軒、伊高沙托尼及明加索夫負責攻堅。傑志開賽即佔盡優勢，僅2分鐘，明加索夫門前建功，「藍鳥」早早打破缺口。4分鐘後，查理史葛禁區外放冷箭射成2比0。28分鐘，伊高沙托尼傳中，潘沛軒門前輕鬆頂入，傑志完半場領先3球。

換邊後南區稍有起色，51分鐘，劉學銘接應角球頭槌不中目標，惟69分鐘主隊再受打擊，查理史葛交出直線，米基爾趕在謝德謙出迎前，將皮球笠入網，臨完場前明加索夫攻入個人第二球，傑志順利大勝5比0，今季聯賽兩循環均擊敗南區。

謝德謙以「幸運」總結生涯 是役最後一次為南區於主場披甲謝德謙，賽後與球迷合照留念。這位38歲門將季後將會退役，他感謝球迷支持之餘，同時以「幸運」兩字總結20年職業生涯：「由我一出道，到今日咁多球迷嚟睇我最後一次主場比賽，都可以用幸運嚟形容。」

圖、文：林卓臻