再撼東方晉峰求擺脫頹勢

今日港超聯尾場，晉峰於青衣運動場主場迎戰東方。晉峰力爭擺脫不勝頹勢，務求於主場踢爭氣波；季內交手戰績佔盡上風的東方，希望再接再厲，在積分榜攀上更佳位置。（周日晚上6時開賽）

晉峰近7場未嘗一勝，總教練何信賢承認球隊表現未符預期，今場面對近況出色的東方，「何Sir」承認並不易踢：「逐分逐分嚟先，呢排我哋係有啲患得患失，始終成日贏唔到波，球員信心難免動搖。其實呢幾場屬於『風流波』，希望年輕球員盡量表現自己。」陣容方面，鄭璟昊可以候命，惟葉卓文繼續因傷避戰。

東方剛於「賽馬會菁英盃」殺入4強階段，將與老對手理文爭入決賽，主教練盧比度（Chino）指球隊人腳儲備不算充裕，難以進行大規模輪換，需小心安排各球員的上陣時間，並強調希望在聯賽能追趕到標準流浪及港會。東方今季4次對晉峰，全部皆輕鬆獲勝，但Chino提醒球員切勿鬆懈：「雖然我哋之前對賽贏晒，但下場波會點永遠唔會知，所以球員要保持贏波決心。」鐘樂安仍有傷在身，今場上陣成疑。