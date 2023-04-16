前4關鍵戰港會恭候標準流浪

港會中場 溫俊（左）

今日港超聯上演爭前4關鍵戰，港會於香港足球會足球場擺下擂台，主場硬撼標準流浪。港會賽前排第5，僅落後第4位的流浪1分，今回於「地獄主場」出擊，必以3分做目標；流浪近況出色，挾各頂賽事4連勝走勢，絕不會束手就擒！（on.cc東網周日下午4時30分直播）

里奧傷愈望落場搏殺 港會上場「賽馬會菁英盃」不敵和富大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）透露菲杜化、福保羅及溫俊等主力今場歸隊，盼能與流浪有力一戰。Tony又指流浪為爭取較佳聯賽排名，勢全力出擊，不會因緊接上演的「賽馬會菁英盃」4強而有後顧：「流浪實力唔曳，希望球員集中精神迎戰，要相信自己可以為對手帶嚟麻煩。」前鋒里奧養傷多時，上仗才回歸大軍名單，他盼望是役可上陣搏殺。球隊首循環作客一球小勝流浪，惟里奧強調比賽要逐場計：「流浪下半季多咗幾位新球員後，表現好咗，睇吓今場可唔可以搶到分。」

流浪周中於「賽馬會菁英盃」4強惡鬥冠忠南區，教練黃展鴻指爭入聯賽前4同樣重要，今場絕不會留力，作客港會的「地獄主場」更要強陣出擊，並提醒球員需保持耐性：「用多啲控傳去撕破佢哋密集，要慢慢引佢哋出嚟，同時要防範對方反擊，或者等下半場佢哋體能下降先再搶攻。」值得一提，流浪日前公布青訓教練潘文俊兼任主教練一職。

祖連奴激讚拍檔伊巴謙 流浪近兩仗狂轟11球，首席射手祖連奴直言有信心報回首循環落敗之仇，他又對新加盟的前鋒拍檔伊巴謙讚不絕口：「佢身形高大又有速度，可以勝任中鋒同翼鋒，間唔中同佢換位踢，令我更加舒服。」

標準流浪王牌 祖連奴