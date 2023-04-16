on.cc直播 和富大埔深水埗狹路相逢

和富大埔鐵衞 李家豪

今日「中銀人壽香港超級聯賽」早場再演地區打吡，和富大埔於大埔運動場主場面對深水埗。兩隊早前於「賽馬會菁英盃」交手，該役深水埗險勝3比2，自然希望再下一城；大埔主場出擊勢必盡力報回上場敗辱，狹路相逢激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

大埔上場於「賽馬會菁英盃」以2比0淨勝港會，聯賽進入最後直路，主教練李恆滙希望餘下3場可以全勝：「對手季中增兵後實力好咗，今場會係五五波。」月初大埔曾於「賽馬會菁英盃」不敵深水埗，「滙Sir」認為當時兩隊均未有派出最佳陣容，不能作準，惟他提到頭號射手保連奴有傷在身，今場或要避戰。

李家豪預計唔會輕鬆 首循環交手大埔曾以4比0輕取深水埗，惟後防主力李家豪認為今場會更緊湊：「佢哋依家好有隊型，今場絕對唔會好似季初時咁輕鬆。」大埔於3月國際賽期前曾爆冷擊敗傑志，他認為球隊近期聯賽表現有起色，可望延續佳態。

深水埗剛於「賽馬會菁英盃」擊敗大埔，但助教鄧冠研坦言對手明顯留力，今日再遇會是另一回事：「上場應付大埔兩邊傳中、角球同罰球，都做得唔太好，贏波有啲幸運。」「鄧Sir」透露杜國榆已經離隊，預計黎格爾要繼續客串中堅，此外主教練郭嘉諾因病，今場或無法領軍。

尼高拉斯入波提升自信 深水埗翼鋒尼高拉斯上場取得入球，他表示有助提升信心，但相信再遇大埔必定是硬仗一場：「對手為求復仇一定強陣出擊，不過我哋做足準備，絕對有力抗衡。」

深水埗守將 黎格爾（右）