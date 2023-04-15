港隊赴南非爭世界系列賽資格

香港男、女子七人欖球隊昨日出發南非，角逐月底舉行的挑戰者系列賽，爭取明年世界系列賽資格。華將姚錦成迎來第71頂「喼帽」，早前在香港七欖6次達陣的拜恩塞巴，亦有望延續精彩表現。

挑戰者系列賽將於4月21至23日及28至30日假南非舉行。由於下季男子世界系列賽縮減至12隊，今次挑戰者系列賽冠軍，會與3支在今季世界系列賽淘汰的球隊，爭奪下季世界系列賽最後席位。

剛於香港七欖奪得銀盾的港隊，將沿用全員13人，包括第71次代表香港的姚錦成，加上前鋒高凡戴爾和翼鋒薩耶斯。主帥高勳劍指冠軍：「過去4個月的幾場大賽，我們用上了21個資深球員，並看清每個球員水平，從中挑選最適合的陣容。今次我們劍指冠軍，是時候展示實力和爭取結果。」

莊嘉欣傷愈再度入選女隊 女子港隊繼首次亮相香港七欖，將首次參加挑戰者系列賽。有別男子，今次賽事冠軍會直接晉級世界系列賽。港隊核心高香慧和李念殷將擔任雙隊長，資深球員莊嘉欣傷愈回歸，在香港七欖表現出色的新星謝詠翹和韋諾蒔均有入選。許思彤報道