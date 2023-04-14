公牛出獅吼功擊敗速龍

NBA季後賽附加賽，公牛在拿芬及迪羅辛合共轟入62分，加上迪羅辛女兒場邊大聲尖叫「助攻」，最終以109比105反勝速龍，將與熱火爭奪東岸最後一張季後賽門票。

迪羅辛乖女尖叫嚇窒對手 主隊速龍今場入局較快，首節領先5分，第2節公牛手感依然欠佳，半場全隊3分球11投僅2中，命中率不及兩成，落後47比58。易邊後公牛依然未有太大起色，更被對手打出一波10比3的攻勢，最多落後19分；幸好主力拿芬之後挺身而出，單節轟入17分，打完3節將差距收窄至9分。最後一節公牛成功反超，但完場前12秒落後3分的速龍，博得3次罰球機會，可惜斯亞琴僅射入1球，最終被公牛反勝109比105。

公牛射手迪羅辛今場攻入23分表現不俗，而他的9歲女兒迪雅爾則成為另一贏波功臣，事關她在速龍球員射罰球時，於場邊不斷大聲尖叫，令對手全場罰球36射18中，命中率只得5成。賽後迪羅辛對女兒今次特意請假，到球場為自己打氣表示開心，但笑言下場她必須回到學校上課。